Bèlgica rebutja l'extradició de Valtònyc al·legant que es tracta d'un cas de llibertat d'expressió

El jutjat de primera instància de Gant s'oposa a l'euroordre emesa per l'Audiència Nacional

Actualitzada 17/09/2018 a les 10:02

El jutjat de primera instància de Gant ha decidit aquest dilluns rebutjar l'extradició contra el raper mallorquí Josep Miquel Arenes, àlies Valtònyc. El jutge ha decidit que el cas de Valtònyc s'emmarca dins de la llibertat d'expressió i s'ha oposat a la seva entrega a l'Estat espanyol, que el reclama per complir una pena de presó de tres anys i mig pels delictes d'enaltiment del terrorisme, injúries a la Corona i amenaces per les lletres de diverses cançons que va escriure i pujar a Internet. El jutge ja va descartar a l'agost l'extradició automàtica per terrorisme, que l'Audiència Nacional havia marcat a l'euroordre, i aquest dilluns ha tombat tot el cas. Ara, però, l'Estat espanyol encara pot apel·lar, si així ho decideix la fiscalia belga.