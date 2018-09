El sacerdot no exercia habitualment a la localitat, ja que es dedicava a donar missa per diversos municipis rural

La Guàrdia Civil ha detingut a un sacerdot i al seu germà acusat d'abusar sexualment d'un noi discapacitat a Carrizo de la Ribera, Lleó, segons fonts de la Subdelegación del Gobierno.La detenció es va produir el passat dimecres 12 de setembre, la família del jove havia denunciat abans els fets. El germà del sacerdot estava jubilat, per altra banda, el sacerdot no exercia habitualment a la localitat, ja que es dedicava a donar missa per diversos municipis rurals, però sí que vivia al poble.Segons ha declarat un veí, els detinguts eren de Carrizo «de tota la vida». Els dos germans han passat disposició judicial al Juzgado de Primera Instancia d'Astorga.