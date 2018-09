Detingut per segrestar a la seva parella i sotmetre-la a pràctiques sexuals sàdiques

Després la noia va ser traslladada en cotxe fins a la ciutat francesa d'Annecy on va ser abandonada

La Policia Nacional ha detingut a València a un noi francoitalià de 21 anys reclamat per la justícia de Suïssa per haver retingut durant dos dies a una noia valenciana amb la qual mantenia una relació. La parella es va conèixer a la Universitat de València on tots dos estudiaven.El sospitós va segrestar a la noia i la va retenir a casa seva, a Suïssa, on la va sotmetre a pràctiques sexuals sàdiques i aberrants. L'arrest es va produir gràcies a la cooperació internacional policial.La investigació va començar a finals d'agost quan la policia de Ginebra va sol·licitar assistència a la Policia Nacional per la detenció d'un fugitiu acusat d'agressió sexual i detenció il·legal al país. El jove estava implicat en uns fets succeït el mes de juny, quan, durant dos dies, va retenir a la jove valenciana. Durant aquests dies la va sotmetre a pràctiques sexuals aberrants i sàdiques, i l'amenaçava constantment. Segons han informat fonts policials, el noi ho feia per «castigar-la».Després dels dos dies, la noia va ser traslladada en cotxe fins a la ciutat francesa d'Annecy on va ser abandonada. Després de ser auxiliada la noia va interposar la corresponent denúncia.