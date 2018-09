Perd el mòbil i acaba detingut en descobrir que guardava contingut pedòfil

Un ciutadà va denunciar que en un mòbil que havia trobat pel carrer hi havia material pedòfil

Actualitzada 14/09/2018 a les 16:59

Un home de 47 anys ha estat detingut per la Guàrdia Civil a Alfafar, València, acusat d'un delicte de corrupció de menors després de descobrir-se al mòbil que havia perdut hi havia multitud d'imatges de contingut pedòfil.La detenció de l'home, en el marc de l'operació MICTION, es va produir després que un ciutadà denunciés a la Guàrdia Civil que en un mòbil que havia trobat pel municipi valencià hi havia material pedòfil, segons ha informat l'institut armat.Immediatament, membres de l'Equip de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil d'Alfafar van iniciar l'operació per poder localitzar, identificar i detenir a l'autor d'aquests fets. Després d'una minuciosa investigació i basant-se en l'estudi del dispositiu, el Servei de Criminalística de la Guàrdia Civil va poder recuperar centenars d'arxius d'imatges de contingut pedòfil que havien estat esborrades de la memòria interna del telèfon i que demostraven que no es tractava de la descàrrega casual d'un arxiu.Per aquest motiu, el passat 12 de setembre va ser detingut l'usuari del telèfon, un home de 47 anys i nacionalitat espanyola, com a presumpte autor d'un delicte de corrupció de menors. Els agents han fet un registre en el qual han intervingut material informàtic i fotogràfic a més de dispositius d'emmagatzematge. Aquests elements tecnològics estan pendents de ser analitzats pels agents responsables de la investigació a fi de determinar la possible existència de més vídeos de contingut pedòfil.