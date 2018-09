La brutal agressió a un àrbitre de futbol sala que acaba amb una fractura cranial

El futbolista va ser detingut per les autoritats i s'enfronta a una pena que el pot dur a presó

Actualitzada 14/09/2018 a les 18:18

¡UNA LOCURA! En el Futsal de Brasil , Alcione no coincidió con una decisión del juez Marcos Nogueira y le fracturó el cráneo de una patada. Lógicamente, el jugador se encuentra detenido desde el momento del ataque pic.twitter.com/aembBZncz4 — Historias de Gol (@historiasdegol) 13 de setembre de 2018

Durant un partit de futbol sala al Brasil entre l'Atlético Brasileense i el Fluminense de Bahía, una de les estrelles de l'Atlético, el jugador Alcione Marcelino, va agredir a l'àrbitre del matx després de no estar d'acord amb una decisió que havia pres.En un primer moment Marcelino empeny a l'àrbitre Marcos Nogueira i el fa caure a terra, després li dóna una puntada de peu al cap i el deixa inconscient. Nogueira va ser traslladat immediatament a l'hospital on li van diagnosticar una fractura cranial.El futbolista va ser detingut per les autoritats i s'enfronta a una pena que el pot dur a presó.