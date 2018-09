El noi ha caigut de cap d'una alçada de 5 metres quan estava fent cua per accedir a l'atracció

Actualitzada 14/09/2018 a les 22:09

Aquest migdia dues unitats del SEM s'han personat a PortAventura, alertats per membres del parc, perquè un noi de 19 anys s'ha precipitat des d'una alçada de 5 metres quan estava fent cua per accedir a l'atracció Silver River Flume (coneguda com 'els troncs').Segons ha pogut saber Diari Més, el noi ha estat traslladat posteriorment a l'Hospital Joan XXIII amb pronòstic greu no crític.