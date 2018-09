Mor dessagnat després d'esperar més d'una hora l'ambulància

Després de perdre el coneixement va ser ingressat al centre sanitari situat a 50 metres del seu domicili

Un home ha mort dessagnat al seu domicili de Jaén després d'estar una hora esperant que arribés l'ambulància. Segons informa el mitjà Ideal, el passat 20 d'agost a les 13.25 hores una dona va trucar al 061 per sol·licitar assistència mèdica per un home que no parava de sagnar per culpa del trencament d'una variu.Amelia, la dona de la víctima, ha explicat que ningú es va negar a enviar cap ambulància, senzillament, li van dir que no hi havia efectius disponibles. De fet, Amelia va trucar tres o quatre vegades obtenint sempre la mateixa resposta.Una hora després de la primera trucada el marit d'Amelia va perdre el coneixement per culpa de la pèrdua de sang. Llavors ella va tronar a trucar als serveis d'emergències i després d'insistir van enviar una ambulància, sense sanitaris, només el conductor. Quan aquest va veure la gravetat de la urgència, va alertar als sanitaris, que es van personar ràpidament al domicili. L'home va ser traslladat a l'UCI de l'hospital situat a 50 metres del seu domicili, on va morir hores després.De moment, el Servicio Andaluz de la Salud de la Junta de Andalucía no s'ha pronunciat sobre els fets.