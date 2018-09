L'autora de 'Com matar el teu marit' acusada d'assassinar al seu marit

Nancy Crampton Brophy, de 68 anys, es l'autora d'aquesta novel·la rosa que es va publicar fa set anys

L'escriptora Nancy Crampton Brophy, de 68 anys, ha estat acusada d'assassinar al seu marit. Crampton és l'autora del llibre 'Com matar el teu marit', publicat set anys enrere, el qual va veure la llum arran de l'èxit d'una publicació seva en un blog on explicava opcions a considerar a l'hora de matar al teu cònjuge.Fa uns mesos Crampton va publicar al seu perfil de Facebook que el seu marit havia mort. La Policia de Portland, Oregon, Estats Units, la va detenir a principis de setembre acusada de l'assassinat.El cas es troba sota secret de sumari però les primeres informacions indiquen que el cadàver del marit de Crampton va ser trobat pels alumnes de l'escola on donava classes. El pròxim 17 de setembre hi haurà la vista oral.