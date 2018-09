Ciutadans modifica el currículum d'Albert Rivera a la web del Congrés

El partit canvia la seva fitxa per afegir un màster que no apareixia fins ara

Actualitzada 14/09/2018 a les 08:50

Ciutadans (Cs) ha modificat el currículum del seu president, Albert Rivera, a la web del Congrés dels Diputats. Concretament ha afegit un màster que no figurava en la seva fitxa tot i que sí que apareixia al CV que el 2015 va publicar la web del Parlament de Catalunya. La formació taronja ha inclòs en l'espai reservat per la informació de cada diputat del Congrés que Rivera, a més de tenir una llicenciatura, té un màster en Dret. En canvi, la pàgina del parlament català recull que també té estudis de doctorat en dret constitucional a la Universitat Autònoma i un curs de màrqueting polític per la Universitat George Washington (EUA). L'actualització del currículum del president de Cs a la web del Congrés es va fer ahir dijous, el mateix dia que el seu partit, juntament amb el PP, va sol·licitar la compareixença «urgent» del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a la cambra baixa.