Assegura que acatarà la decisió que prengui la justícia però diu que cal un debat sobre si al segle XXI encara han d'existir delictes contra sentiments religiosos

Actualitzada 13/09/2018 a les 11:58

L'actor Willy Toledo ha quedat en llibertat provisional, sense fiança ni cap mesura cautelar després de comparèixer davant d'un jutge d'instrucció de Madrid. La policia va detenir l'actor dimecres a casa seva, el dia abans de la vista fixada per abordar la denúncia de l'associació d'advocats cristians que considera que Toledo ha ofès els seus sentiments religiosos amb un escrit on es «cagava en Déu i en la verge». Toledo havia estat citat en dues ocasions abans i no s'havia presentat davant la justícia. Aquest dijous, s'ha negat a respondre al jutge i només ha presentat un escrit on defensa la seva posició. També ha dit que es «viuria millor sense feixistes ni fonamentalistes catòlics». A la sortida ha afirmat que acatarà qualsevol decisió que prengui el jutge però que ha fet un gest de «desobediència civil» per obrir un debat i reflexionar sobre si «al segle XXI encara hi pot haver cinc articles del codi penal espanyol on es recullin delictes per ofendre sentiments religiosos». I novament ha tornat a repetir el text pel qual se'l va denunciar: «Jo em cago en Déu. I em sobra merda per cagar-me en el dogma de la santedat i virginitat de la Verge Maria».