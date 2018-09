Un policia espanyol s'enfronta a 24 anys de presó per ciberassetjar sexualment quatre menors

Segons la fiscal, els fets van ocórrer l'estiu de l'any 2016. L’acusat va contactar amb diverses menors de 16 anys a través d’Instagram, dient que era promotor d’un grup musical que les menors seguien, cosa que han corroborat una exparella seva i un amic propietari d'una discoteca. Va aconseguir parlar amb diverses menors per telèfon o per xats de missatgeria instantània i, amb l’excusa que podrien participar en un suposat videoclip del grup, els hi demanava fotografies, en alguns casos nues, i inclòs el contacte d’amigues. Va mantenir converses amb contingut sexual amb les menors, sent plenament conscient de les seves edats. També els hi oferia substàncies estupefaents, com marihuana. El processat va tractar de guanyar-se la seva confiança per aconseguir veure’s en persona i així satisfer el seu ànim lasciu. Una de les menors va accedir a quedar, pensant que així aconseguiria formar part del videoclip, i quan van quedar l’acusat hauria abusat sexualment d’ella.El 29 de juny va contactar amb una noia de 15 anys a qui li va dir per telèfon que ella li havia cridat l'atenció, i que no l'importava la seva edat sempre que no el denunciés. De fet, va dir que si alguna noia li feia això, podia encarregar a un sicari que la matés a ella o a la seva família. A més, li va proposar prendre drogues i finalment tenir sexe amb ell. També la va voler impressionar dient que tenia molts diners, que la podia portar de festa, comprar-li roba o dur-la de vacances, a més de presentar-li els membres del grup musical. Va aconseguir que la noia el convidés a casa estant ella sola, a L'Hospitalet de Llobregat.L'home la va començar a acariciar i finalment va practicar-li sexe oral, tot i que la noia no va fer res ja que el seu únic propòsit era sortir al videoclip. També li va oferir marihuana, segons el relat de la fiscalia.Durant el juliol, el processat va oferir a una menor que acabava de fer 16 anys si volia sortir a un videoclip com a «regal d'aniversari» juntament amb altres amigues seves. Però l'home volia «més que guapes, que siguin nenes a qui els vagi l'acció», i li va explicar que havia practicat sexe amb dues noies després de fumar una catximba i marihuana i després havien sortit en un videoclip. Per contactar amb les amigues, l'home li deia a la menor que els oferís diners o busqués «la mancança de cadascuna». A canvi de posar-lo en contacte amb amigues seves, l'home li oferia a aquesta menor «diners, una moto, el que vulguis; no és que jo et compri, jo t'ajudo perquè tu m'ajudes». Dies després, l'home va intentar quedar físicament amb la menor per mantenir-hi relacions sexuals.Amb una altra menor, de 15 anys, que va deixar d'escriure-li, l'home la va trucar l'1 d'agost recriminant-li que el deixés el dia anterior «tirat» i va insistir per conèixer les experiències sexuals de la menor i per si voldria mantenir relacions sexuals amb ell. Com que la menor no accedia a quedar amb ell, l'home va demanar que li presentés amigues seves per sortir al videoclip i li va oferir un telèfon mòbil de regal i marihuana. També li va demanar fotos amb poca roba.A una altra menor, aquesta de 13 anys, li va preguntar com era de físic i li va demanar fotos d'ella despullada, cosa que la nena va rebutjar.Una de les menors ha declarat per videoconferència, i l'altra separada per una mampara entre ella i l'acusat. Han explicat que els va demanar fotos, a una d'elles del seu cul, però han assegurat que li van dir la seva edat. L'home els va demanar que esborressin les converses de whatsapp, i a una d'elles li va dir que tenia entre 22 i 24 anys i es va presentar amb un nom fals. Una d'elles ha explicat que l'home li va oferir marihuana i haixix a canvi de presentar-li «amigues potents per mantenir-hi relacions», i li va preguntar si li agradava la cocaïna. Quan va insistir per quedar amb ella, la noia el va bloquejar al telèfon mòbil perquè es va «acollonir» i li va fer «mal rotllo».Durant la vista oral, un policia espanyol ha declarat que van fer un seguiment de l'agent i el van veure sortir sol de l'edifici on vivia una de les menors amb qui havia contactat. Per la seva banda, un mosso d'Esquadra ha explicat que l'agent era investigat des del gener del 2016 per uns altres fets, ja arxivats. Una nena esperava l'autobús per anar a l'escola i l'agent es va identificar com a policia i li va oferir acompanyar-la en el seu cotxe. Tot i les reticències inicials, finalment la nena va pujar, i l'home li va explicar que era promotor de discoteca i li va demanar fotos per whatsapp i tornar a quedar. La mare de la nena va descobrir les converses i les va denunciar a la policia. Això va fer que l'intervinguessin el seu telèfon mòbil i es van poder gravar nombroses converses amb les menors assetjades, converses que la defensa no nega.De fet, els dos testimonis de la defensa, una exparella entre el 2013 i el 2015 i un amic propietari d'una discoteca, han assegurat que l'agent de policia era promotor musical, treballava en la seguretat de diversos locals nocturns i col·laborava buscant participants per a videoclips.Per tot això, el fiscal l'acusa de dos delictes de ciberassetjament a menors de 16 anys, un d'abús sexual amb accés carnal a menor de 16 anys, dos d'engany a menors de 16 anys i un de tràfic de drogues. En total demana 24 anys de presó i cinc anys més d'inhabilitació per treballar amb menors d'edat, així com prohibició de comunicació o aproximació a les menors de 5 a 15 anys, deu anys de llibertat vigilada i 100 euros de multa.El judici continuarà dilluns amb la declaració de l'acusat i de la víctima que aquest dimecres no ha comparegut, si ho fa. La quarta víctima no declararà perquè té un informe psicològic que ho desaconsella.En sortir de la vista, l'advocat defensor, José Ramon Vidal Sena, ha dit que no es tracta de fer «retrets morals» a l'acusat, sinó demostrar que va cometre els delictes que se li atribueixen. Segons ell, les converses gravades no suposen cap prova de càrrec contra el seu client.