Tel Aviv acollirà el pròxim Festival de Eurovisión

El certamen es realitzarà el 18 de maig de 2019 al Centre Internacional de Convencions de la ciutat israeliana

Actualitzada 13/09/2018 a les 16:07

Tel Aviv acollirà el pròxim Festival de Eurovisió el 18 de maig. La ciutat israeliana ha estat escollida per la Unió Europea de Radiodifusió (UER) i la Corporació de Radiodifusió Pública d'Israel (KAN) després d'una extensa inspecció i avaluació dels seus serveis i instal·lacions. El Festival, que es desenvoluparà del 14 al 18 de maig, inclourà tres esdeveniments principals, dos semifinals i el concert final retransmès en directe i es realitzaran tots ells en els Pavellons 1 i 2 del Centre Internacional de Convencions ‘Expo Tel Aviv’.Israel va ser la guanyadora de l'últim Festival d'Eurovisió celebrat el passat 12 de maig a Portugal després de l'actuació de Netta Barzilai i la seva cançó Toy. Gràcies a això, la 64ª edició d'aquest gran festival musical se celebrarà per tercera vegada a Israel i per primera a Tel Aviv.