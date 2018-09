La Moncloa farà pública la tesi doctoral de Sánchez

Acorda amb la Universitat Camilo José Cela fer-ne la digitalització

Actualitzada 13/09/2018 a les 14:03

La Moncloa ha decidit finalment fer pública la tesi doctoral amb què el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va obtenir el doctorat d’Economia de la Universitat Camilo José Cela (UCJC), segons ha anunciat la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, en declaracions als passadissos del Congrés. Contraresta d’aquesta manera la pressió que rep des d’aquest dimecres quan –després de la dimissió de Carmen Montón pel cas del seu màster- Albert Rivera va emplaçar el president espanyol a aclarir els termes de la seva tesi pels dubtes que segons va apuntar generava el fet que no fos pública. Aquest dijous diversos mitjans han publicat informacions acusant el president espanyol de plagi en aquesta tesi, un extrem que el propi Sánchez ha desmentit en un missatge al seu compte de Twitter on ha negat rotundament cap mena de plagi i on ha advertit que emprendrà accions legals si no es corregeixen aquestes informacions. La Moncloa fa el pas després que el líder del seu soci parlamentari, Pablo Iglesias, s’hagi sumat a les veus que demanaven al president espanyol que fes públic el contingut de la tesi que porta per títol Innovaciones de la diplomàcia econòmica espanyola: Análisis del sector público (2000- 2012), i també després que PP i Cs hagi sumat els seus escons per forçar la compareixença del president espanyol al Congrés dels Diputats.El mateix Sánchez ho ha explicat en un escrit que ha publicat a Facebook on anuncia que «per facilitar encara més l’accés» a la seva tesi, que ja constava –sense estar oberta- al sistema Teseo i que estava disponible només presencialment a la Universitat Camilo José Cela, «s’obrirà en la seva totalitat al llarg del dia de demà».El president espanyol es defensa a més dels atacs que ha rebut respecte al suposat plagi a la seva tesi. Tal com ha fet aquest matí, quan ha negat taxativament cap plagi, assegura que va «complir amb tots els passos marcats per la llei, la va defensar davant un tribunal, va publicar les aportacions de la investigació en revistes acadèmiques i en un llibre generalista».Mitjançant aquesta decisió, la universitat té el permís del president per digitalitzar ara i penjar a la web la tesi doctoral de 324 pàgines, que aquest dimecres ja van visitar una vintena de periodistes de diversos mitjans i que ara s’obrirà perquè es pugui contrastar si hi va haver o no plagi. «Vaig publicar un llibre on vaig recollir bona part teòrica de la meva tesis» afirma el president en resposta a les informacions que assenyalen aquest llibre com a demostració que la tesi va ser obra d’una altra persona.La publicació de la tesi per part de Moncloa torna a centrar l’atenció en el líder del PP, Pablo Casado, que continua sense obrir al públic el contingut dels treballs del màster que hauria obtingut de forma irregular a la Universitat Rey Juan Carlos.De fet, la vicepresidenta Calvo ha acusat el PP i Ciutadans d’haver utilitzar aquesta qüestió com a cortina de fum per emmascarar la seva abstenció a la votació del decret llei per a l’exhumació de les restes de Franco del Valle de los Caídos. «És lamentable que les dretes vulguin parlar d’una altra cosa», ha afirmat abans de recordar que «no sabem on són els treballs de Pablo Casado».