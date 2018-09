Iberdrola instal·larà estacions de recàrrega a les autovies i corredors d'Espanya

Amb una inversió superior a 10 milions d'euros permetrà recórrer el país de punta a punta amb vehicle elèctric

Actualitzada 13/09/2018 a les 16:55

Iberdrola ha iniciat el desplegament de la major xarxa d'estacions de recarrega ràpida per a vehicles elèctrics en les principals autovies i corredors d'Espanya. Amb una inversió superior a 10 milions d'euros, eliminarà les barreres actuals de la mobilitat sostenible interurbana i permetrà recórrer Espanya de punta a punta amb un vehicle elèctric.Iberdrola instal·larà, en poc més d'un any, més de 200 estacions de recarrega ràpida, súper ràpida i ultra ràpida (50kW, 150kW i 350kW), almenys una cada 100 km en les principals vies, la qual cosa suposa duplicar la xarxa nacional actual.El pla de desplegament cobrirà les 6 radials i els 3 principals corredors transversals -Mediterrani, Cantàbric i Ruta de la Plata-, i arribarà a totes les capitals de província, així com a espais d'accés públic a les principals ciutats.Les estacions de recarrega comptaran amb potències de 50kW (ràpida), 150kW (súper ràpida) i 350kW (ultra ràpida), la qual cosa permetrà recarregar la major part de la bateria entre 20 i 30 minuts i, en el cas de la recarrega ultra ràpida, entre 5 i 10 minuts, sempre que el cotxe ho permeti. A cada estació es podran carregar entre 2 i 7 vehicles alhora, la qual cosa eleva el nombre de preses de recarrega ràpida a més de 400 en tota la xarxa.Iberdrola ha aconseguit acords i manté converses amb socis -hotels, cadenes de restauració i estacions de servei, principalment- per al desplegament de la xarxa, que prioritzarà ubicacions properes a la carretera i que ofereixin una alta varietat de serveis (restaurants, cafeteries, etc.).Al 2018, estaran operatives les 30 primeres estacions de recarrega ràpida i la resta entraran en funcionament al llarg de 2019. L'electricitat subministrada en aquests punts de recarrega serà 100% verd, en comptar amb un certificat de garantia d'origen renovable, que assegura que aquesta energia prové de fonts de generació neta.Els usuaris podran realitzar la recarrega, siguin o no clients d'Iberdrola, amb l'aplicació per a dispositius mòbils App Recarrega Pública Iberdrola. Els conductors de vehicles elèctrics podran geolocalizar, reservar i pagar els seus recarregues a través del mòbil. Amb aquesta App, l'usuari també podrà fer ús d'altres punts de recarrega de companyies associades.Amb aquesta nova iniciativa, Iberdrola reforça la seva estratègia per liderar la mobilitat sostenible i s'emmarca en el pla d'instal·lació de 25.000 punts de recarrega per a ús residencial, empreses i espai públic en els propers quatre anys.Les estacions de recàrrega es situaran a les sis radials: Autovia del Nord (A1); Autovia del Nord-est (A2); Autovia de l'Est (A3); Autovia del Sud (A4); Autovia del Sud-oest (A5); i Autovia del Nord-oest (A6).També inclourà els tres principals corredors de la península: Autovia del Mediterrani (A7), l'Autovia del Cantàbric (A8) i l'Autovia Ruta de la Plata (A66) i altres vies nacionals.