Els tripulants de cabina de Ryanair convoquen vaga el 28 de setembre

L'aturada es realitzarà a Espanya, Bèlgica, Itàlia i Holanda i els sindicats no descarten que s'ampliï a més països

Actualitzada 13/09/2018 a les 11:54

Els tripulants de cabina de Ryanair han convocat vaga per al 28 de setembre a Espanya, Bèlgica, Itàlia i Holanda, «a més dels països que es vulguin sumar a les aturades». Així ho han comunicat els sindicats USO i Sitcpla després d'una reunió que han mantingut a Brussel•les. Tal com informen els sindicats, l'avís de vaga ja s'ha registrat i en els propers dies l'empresa serà cridada a un acte de conciliació. Fonts sindicals han explicat a l'ACN que no es descarta que els pilots també es puguin afegir a les aturades en alguns països d'Europa.D'altra banda, els sindicats estan a l'espera d'una nova citació oficial per part de la Direcció General de Treball, després que es cancel·lés la del 5 de setembre. Tots dos sindicats han explicat que «esperen expectants saber amb quina actitud es presentarà l'empresa davant les autoritats espanyoles, després de la darrera acusació sobre que són els sindicats els que han trencat les negociacions».Segons els sindicats, la companyia ha enviat una carta als seus treballadors en què acusa els sindicats de no voler reunir-se ni negociar. Els sindicats, però, asseguren que en l'última reunió amb responsables de Ryanair, l'empresa va «trencar totes les barreres de la bona fe negociadora».