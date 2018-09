Els Bordegassos de Vilanova, vetats d'un vídeo promocional per vestir de groc

Una productora els va contactar per aparèixer a un espot de l’Hospital Sant Joan de Déu, però a pocs dies de la gravació els han vetat pel color de la seva camisa

Els Bordegassos de Vilanova no podran participar en un vídeo promocionar de l’Hospital de Sant Joan de Déu a causa del color de la seva camisa: el color groc. La colla castellera ha explicat en un comunicat que una productora els havia contactat per tal de participar en un espot del prestigiós hospital, cosa que van acceptar sense pensar-s’ho. A pocs dies de l’enregistrament, però, l’empresa els ha comunicat que no hi podran prendre part perquè «algú» ha vetat el color groc.La colla castellera vilanovina ha mostrat la seva «sorpresa, disgust i incomprensió» davant d’aquest fet. Afirmen que fa uns mesos, quan una empresa privada els va contactar per participar en un vídeo promocional de l’Hospital Sant Joan de Déu, «la colla no va dubtar a cancel·lar una actuació prevista el mateix dia en què es volia fer el rodatge per participar-hi». Tal i com expressen en el comunicat, es van implicar en la iniciativa buscant altres entitats vilanovines pel volum de gent que s’exigia en la gravació. Com expliquen, no volien perdre aquesta oportunitat per la «gran feina» que fa l’hospital i perquè «malauradament tenim ben a prop persones que pateixen càncer infantil».La seva sorpresa ha arribat quan la mateixa productora, a pocs dies del rodatge, els ha comunicat que té un problema «innegociable» amb la colla, ja que «algú» ha vetat el color groc en aquest espot, color de la camisa dels Bordegassos des de la seva fundació el 1972. «Com que suposem que aquesta aversió no deu ser perquè ens representi a nosaltres o a la lluita contra el càncer infantil, tan sols ens queda pensar que se’ns discrimina perquè algú podria arribar a relacionar el nostre groc amb la demanda de llibertat als presos polítics», afirmen en el comunicat.«Arribats a aquest punt, només ens queda lamentar que algú prengui una decisió com aquesta que impedeix que puguem col·laborar amb una institució estimada, prestigiosa i admirada com Sant Joan de Déu», segueix l’escrit, on els vilanovins exposen que «no poden acceptar que se’ns proposi canviar de color de camisa i molt menys per una fòbia a allò que pugui representar».Els fets han despertat la solidaritat de la resta de colles del món casteller i també d’entitats sobiranistes que estan expressant el seu suport als Bordegassos de Vilanova.