El Congrés avala el decret per exhumar Franco del Valle de los Caídos

Actualitzada 13/09/2018 a les 14:59

El Congrés dels Diputats ha aprovat el reial decret-llei i avala la posició del govern espanyol d'exhumar les restes del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. La votació s'ha aprovat amb els vots a favors de tots els grups a excepció de Cs i PP que s'han abstingut, com ja havien anunciat. A més, hi ha hagut dos vots negatius a la bancada del PP que el partit afirma que han estat errors. PP i Cs critiquen el govern espanyol per usar la fórmula del decret per aprovar una mesura que consideren que no és urgent. «No els acompanyarem en aquesta aventura», ha manifestat el diputat popular Jorge Fernández-Díaz. «No volem ser còmplices de les urgències i els nyaps de Sánchez», valora Villegas des de Cs. Els partits catalans han donat suport a la mesura però han recordat que ho fan a canvi que el govern espanyol compleixi el compromís d'anul·lar les sentències franquistes. «Tenim confiança absoluta en vostè», ha dit el portaveu dels republicans, Joan Tardà, a la vicepresidenta. Carmen Calvo ha lamentat que Cs i PP «es posin de perfil davant la dictadura» i que un acord «històric» no s'hagi aprovat per unanimitat.El passat 31 d'agost, el Consell de Ministres va aprovar un reial decret-llei per permetre l'exhumació de les restes del dictador. Aquesta decisió, però, s'havia de convalidar al Congrés dels Diputats per poder-la tirar endavant. El debat i la votació s'ha produït aquest dijous i no hi ha hagut sorpreses. El decret s'ha aprovat amb 176 vots a favor, 165 abstencions i 2 vots en contra (que el PP al·lega que han estat dos errors a l'hora de prémer el botó).L'encarregada de defensar el decret ha estat la vicepresidenta, Carmen Calvo, que ha justificat l'eina del decret perquè considera que el retard per treure Franco d'un «mausoleu d'Estat» és «insostenible». «No es pot seguir normalitzant aquesta situació en una democràcia madura com la nostra no es pot seguir exaltant un dictador i ho hauríem d'haver resolt abans», ha manifestat.Calvo ha recordat que després de l'aprovació del decret es tramitarà com a llei i que, per tant, es podrà recollir les aportacions de la resta de grups del plenari per modificar la Llei de Memòria Històrica del 2007 (impulsada per Zapatero).En aquest sentit, ERC i PDeCAT han recordat que han donat suport a la mesura precisament perquè, en aquesta tramitació posterior, el govern espanyol s'ha compromès a anul·lar les sentències de tots els tribunals franquistes, una decisió que el Parlament de Catalunya ja va prendre.Per part d'ERC, Joan Tardà ha dit que això ja se'ls havia promès anteriorment sense èxit però ha mostrat «absoluta confiança» en la vicepresidenta per fer realitat el seu compromís en el tràmit parlamentari. «Aquesta exhumació arriba tard però ens sentim una mica més alleugerits que en el 2018 s'hagi aconseguit aquest acord», ha manifestat Tardà que, tot i això, ha dit que «no vol jugar brut» i ha avançat totes les peticions que faran quan es tramiti la modificació de la Llei de memòria històrica. Entre elles –i a banda de l'anul·lació de sentències- ha dit que cal reconeixement als maquis, a les víctimes de la dictadura, demanar responsabilitats per deportacions a camps nazis de republicans o actuar en casos de nens robats.Per part del PDeCAT, Jordi Xuclà ha lamentat que no hi hagi un «consens absolut» de tots els partits i ha acusat Cs i PP d'escudar-se amb la crítica per haver aprovat l'exhumació per decret i no entrar en el fons del tema. «Se'ls veu el plumero», ha manifestat Xuclà, que també ha dit que durant la tramitació parlamentària demanaran que s'il·legalitzi la Fundació Francisco Franco, que es retirin tots els títols i reconeixements atorgats durant la dictadura i també l'anul·lació de l'Audiència Nacional, entre d'altres.Tot i que el grup de Podem hi ha donat suport, ha mostrat la seva «insatisfacció» pel contingut del decret, on es diu que només poden estar enterrats al Valle de los Caídos «víctimes de la contesa». Aquest és l'argument legal usat pel govern espanyol per tal d'exhumar Franco. «No va ser una contesa sinó que hi va haver un cop d'estat avant-sala d'una guerra i una dictadura de 40 anys, no caurem en la mentida dels dos fronts, no es pot igualar assassins amb víctimes», ha dit el diputat Antonio Gómez-Reino Varela.Per a Podem, els seus vots a favor «no són un xec en blanc» i han demanat al govern del PSOE que sigui més agosarat i «enterri el franquisme». «Avui els donarem suport en el decret però els demanem que demà ens ajudin a enterrar el franquisme», ha declarat la diputada Eva García Sempere.Cs i PP no s'han mogut de les crítiques que han fet durant les darreres setmanes al govern de Sánchez en aquest tema. Les dues formacions critiquen que opti pel decret llei i, per a Cs, caldria haver-ho tramitat com un projecte de llei. El secretari general del partit, José Manuel Villegas, ha dit des de la tribuna que es tracta d'una «cortina de fum» per tapar «els nyaps» del govern de Sánchez i que no pensen ser-ne «còmplices» ja que «a la immensa majoria d'espanyols no els preocupa aquest tema».Per part del PP, el diputat i exministre Jorge Fernández Díaz també s'ha mantingut en les crítiques al govern. A més, ha dit que és «greu» que la decisió d'exhumar Franco es prengui amb els vots de Podem i «dels que volen trencar Espanya».Durant les intervencions, la portaveu socialista, Adriana Lastra, ha instat Cs i PP a repensar-se l'abstenció. «Espanya es mereix la unitat en aquest tema, els apel·lo a reconsiderar la seva posició i tancar junts el capítol més negre de la nostra història per dignitat democràtica», ha dit Lastra, que considera que «no es poden abstenir de la democràcia, la dignitat, la justícia i la reparació històric».Les paraules de Lastra, però, han topat amb la negativa del PP. «Ho lamento perquè ens ha implorat el canvi en el vot, però no em commou, no els acompanyarem en aquesta aventura», ha dit Fernández-Díaz.Paral·lelament a la convalidació d'aquest decret al Congrés, el procediment administratiu per exhumar Franco avança. El govern espanyol ha donat 15 dies hàbils a la família Franco perquè els comuniqui on vol que traslladin les restes del dictador (que està embalsamat). Si no ho fan, serà el propi govern espanyol qui decidirà on portar-lo. Aquest termini acaba el divendres vinent, 21 de setembre.