Demà comença el termini per reservar viatges del Imserso

Els sol·licitants ja van rebre el dia 1 de setembre l'acreditació que els permet reservar i adquirir plaça per aquests viatges

Actualitzada 13/09/2018 a les 17:38

El Programa de Turisme de l'Imserso començarà a comercialitzar el milió de places disponibles pels viatges per la gent gran, a partir del pròxim 14 de setembre.La venda d'aquestes places es farà de manera esglaonada segons la Comunitat Autònoma en la qual resideixen els sol·licitants. D'aquesta manera, els propers 14, 15 i 17 de setembre sortiran les ofertes a Astúries, Catalunya, Galícia, La Rioja i el País Basc. A partir del 17, 18 i 18 s'obriran les places a Andalusia, Cantàbria, Castella - la Manxa, Comunitat Valenciana, Navarra, Illes Balears i Canàries. Finalment els dies 19, 20 i 21 la venda estarà disponibles pels residents a Aragó, Castella i Lleó, Ceuta, Extremadura i Madrid.Els sol·licitants ja van rebre el dia 1 de setembre l'acreditació que els permet reservar i adquirir plaça per aquests viatges.Cal afegir que aquesta comercialització esglaonada no afecta la distribució de places, ja que aquestes ja havien estat distribuïdes prèviament en funció de la població major de 65 anys resident en cada Comunitat.Els beneficiaris d'aquest Programa podran, doncs, comprar un bitllet a partir de la data corresponent. A partir del tercer dia podran adquirir més places, fins que acabi la temporada el juny de 2019. El calendari preveu que els viatges comencin a partir de la primera quinzena d'octubre.L'objectiu de l'Instituto de Mayores y Servicios Sociales és facilitar la incorporació de la gent gran al circuit turístic i ampliar la temporada del sector, en termes d'ocupació laboral.