Apple anuncia el iPhone amb la pantalla més gran fins la data

La nova sèrie dels Apple Watch permetrà realitzar un electrocardiograma en 30 segons

Actualitzada 13/09/2018 a les 12:17

La multinacional nord-americana Apple ha presentat els seus nous models de telèfon intel·ligent, els iPhone XS, XR i XS Max, l'últim dels quals compta, amb una pantalla de 6,5 polzades (16,5 centímetres), la més gran de la companyia fins la data.El XS i el XS Max són considerats de gamma alta i porten instal·lades pantalles de tecnologia OLED, introduïda en els models iPhone X de l’any passat i que incrementa el contrast i la brillantor respecte a les pantalles tradicionals LCD.El XR, per la seVA part, és una versió amb una pantalla LCD més senzilla i un preu més assequible, doncs estarà disponible a partir de 749 dòlars, mentre que els altres dos no baixaran de 999 dòlars en el cas del XS i de 1.099 dòlars en el cas del XS Max.«Avui portem el iPhone X al següent nivell. Us presento el que és, de lluny, el iPhone més avançat que mai no hàgim creat«, va assegurar durant la presentació el conseller delegat d’Apple, Tim Cook.A més de tenir la pantalla més gran que ha tret mai Apple al mercat en un telèfon mòbil, el XS Max es convertirà en un dels dispositius amb la pantalla més gran de la indústria, ja que supera fins i tot el Galaxy Note 9 de Samsung, de 6,4 polzades (16,3 centímetres).Apple ha ampliat la mida de les pantalles sense pràcticament augmentar les dimensions dels telèfons respecte als seus predecessors, de manera que, per exemple, el iPhone XS, que té una de 5,8 polzades (14,7 centímetres), igual de gran que el X, és en el seu conjunt un dispositiu més petit.Els models XS i XS Max estaran disponibles en daurat, platejat i gris a partir del 21 de setembre als Estats Units, mentre que el XR es podrà comprar en diversos colors incloent blanc, groc, blau, roig i negre a partir d’octubre.Quant a la resta de novetats, s’ha millorat la reproducció d’imatges mitjançant les tecnologies Dolby Vision i HDR10, els altaveus tenen una amplitud de so estèreo més gran i s’ha incrementat la velocitat del sistema de reconeixement facial introduït el 2017.També s’ha millorat la protecció davant de l’aigua de manera que els dispositius no s’espatllin fins i tot si cauen a la piscina i s’han fet proves amb tota mena de líquids, «fins i tot cervesa», va apuntar el vicepresident de Màrqueting de la companyia, Philip Schiller.Per als viatgers habituals, Apple ha afegit per primera vegada als seus telèfons la possibilitat de funcionar amb més d’una targeta d’identificació d’abonat, una cosa que ja hi havia en altres models de la indústria i que permet operar des de països diferents amb dos números de telèfon diferents (un per cada país) sense haver de canviar la targeta.Segons l’empresa californiana, la bateria del iPhone XS tindrà 30 minuts més de durada que la del seu predecessor, una cosa que augmenta fins 90 minuts addicionals en el cas del XS Max.A l’agost, la companyia de la poma mossegada es va convertir en la primera empresa nord-americana en superar el bilió de dòlars en capitalització borsària, propulsada en gran manera per les vendes de telèfons iPhone, que suposen un 62% del total dels ingressos de l’empresa.El passat trimestre, Apple va vendre iPhones per valor de gairebé 30.000 milions de dòlars, i els analistes prediuen que a l'acabar aquest trimestre a l’octubre -amb els nous iPhone ja a la venda-, la companyia presentarà ingressos per valor de 61.000 milions.La companyia també va aprofitar l’esdeveniment per presentar el Apple Watch Series 4, l’última versió del seu popular rellotge intel·ligent, que inclou un sensor elèctric que li permet realitzar un electrocardiograma en 30 segons.A més, el dispositiu disposa d’una pantalla un 30 % més gran que l’anterior model, i s’ha redissenyat l’altaveu, que ara pot assolir un volum «molt més alt» i que s’ha mogut de lloc per reduir els efectes de l’eco.