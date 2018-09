Una manifestació homenatjarà els policies que van participar a l'operació Copérnico

Jusapol també reclamarà l'equiparació salarial amb els Mossos d'Esquadra

Actualitzada 12/09/2018 a les 15:39

L'associació Jusapol (Justicia Salarial Policial) ha convocat per al dissabte 29 de setembre una manifestació a Barcelona per reclamar l'equiparació salarial amb els dels Mossos d'Esquadra. En aquesta també es farà un reconeixement i homenatge als policies nacional i guàrdia civils que van participar en l'operació Copérnico durant el setembre, octubre i novembre de 2017 a Catalunya. La concentració serà el dissabte 29 de setembre, dos dies abans de l'aniversari de l'1-O, a les 12 hores a la plaça Sant Jaume de Barcelona.Sota el lema 'Por todo lo vivido juntos, por un objetivo común. Ven, vívelo y siéntete parte!' es farà la manifestació per a «recolzar a la teva Policia Nacional i Guàrdia Civil a Catalunya».La operació Copérnico va mobilitzar fins a 12.000 agents, comptant 6.000 agents ja destinats a Catalunya i fins a 5.500 policies mobilitzats d'altres zones d'Espanya. El desplegament va viure un dels moments més tensos durant el referèndum de l'1 d'octubre. Aquesta va finalitzar el 30 de desembre de 2017, quan tots els policies desplaçats van ser retornats als seus emplaçaments habituals.