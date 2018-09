PDeCAT i PSOE pacten una moció per a un diàleg «sense imposicions» dins del «marc de l'ordenament jurídic vigent»

El PDeCAT accepta la referència al marc jurídic perquè entén que permet un referèndum d’autodeterminació

Actualitzada 12/09/2018 a les 12:38

El PDeCAT i PSOE han assolit un acord al Congrés dels Diputats per votar conjuntament una moció presentada pel portaveu del PDeCAT, Carles Campuzano, que insta el govern espanyol a «obrir un procés de diàleg polític amb el Govern de Catalunya on tothom pugui defensar les seves idees, aspiracions i projectes lliurement, sense imposicions ni impediments». L’acord sobre el text –que es debat aquest dimecres i es votarà dijous- ha estat possible gràcies al fet que el PDeCAT ha acceptat una esmena dels socialistes espanyols per ampliar la segona part del text original -que estableix que «aquest procés de diàleg ha d’acordar les vies legals i democràtiques que permetin a la societat democràtica determinar el seu futur»- amb un afegitó: «en el marc de l’ordenament jurídic vigent». Fonts del PDeCAT han assegurat que han acceptat l’esmena perquè respecta el seu text de diàleg sense condicions i «només afegeix que sigui dins del marc legal, que nosaltres entenem que permet fer el referèndum». ERC ha avançat que donarà suport al text que se sotmetrà a votació.La moció és fruit de la interpel·lació que el portaveu de la formació, Carles Campuzano, va fer al juny a la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, on va recordar que malgrat les crides del president espanyol perquè l’independentisme «passi pàgina» a l’1-O, la ciutadania de Catalunya no pot «aparcar» la repressió que va patir ni tampoc la seva demanda d’exercir el dret a decidir el seu propi futur.L’acord entre el PDeCAT i el PSOE arriba després que al mes de juny els socialistes espanyols van votar en contra –i van tombar al Congrés- una moció d’ERC que instava el govern espanyol a «establir un diàleg bilateral amb el govern de la Generalitat sense condicions ni renúncies, amb l’objectiu d’assolir una resolució democràtica al conflicte existent entre el Regne d’Espanya i Catalunya».Aleshores ERC no va acceptar sotmetre modificar el text per l’alternativa que li proposava el PSOE, que substituïa el terme «diàleg bilateral» per «diàleg directe», també canviava l’expressió «sense condicions ni renúncies» per «obert», i que el situava, en tot cas, a la Comissió Bilateral Generalitat-Estat.