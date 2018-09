La intel·ligència artificial detecta 72 senyals de ràdio d'origen desconegut

La principal peculiaritat d'aquest senyal és que es repeteix cada cert temps i tenen una durada de pocs mil·lisegons

Actualitzada 12/09/2018 a les 17:44

Un sistema d'intel·ligència artificial que forma part del projecte de cerca de vida intel·ligent a l'univers (Centre d'Investigació SETI), dut a terme per la Universitat de Califòrnia a Berkeley, Estats Units, ha detectat 72 senyals de ràdio d'origen desconegut.La principal hipòtesi de l'origen d'aquests senyals és el resultat del bombardeig de gas provinent d'un forat negre a una estrella de neutrons, però Breaktrough Listen està aplicant avançats algoritmes per descobrir si aquests senyals tenen un propòsit i el seu origen no és natural.L'any 2001 es van detectar les primeres FRB (Fast Radio Burst). El passat 26 d'agost de 2017 es va detectar l'origen d'aquests senyals de ràdio, provenien d'una galàxia situada a 3.000 milions anys llum de la Terra, concretament al nucli actiu anomenat FRB 121102. La principal peculiaritat d'aquest senyal és que es repeteix cada cert temps i tenen una durada de pocs mil·lisegons.