El preu de l'electricitat se situa aquest dimecres en màxims de l'any

El mercat de futurs preveu que aquesta tendència alcista es mantindrà per al 2019

Actualitzada 12/09/2018 a les 16:41

El preu del mercat diari d'electricitat registrarà aquest dimecres a la franja horària entre les 20h i les 21h el preu més alt des que va començar l'any i situarà el preu de la llum lleugerament per sobre dels 80 euros el MWh, segons el mercat majorista d'electricitat (OMIE). Aquest comportament a l'alça s'està observant els últims mesos. Aquest setembre, la mitjana de preus que s'acumula se situa en uns 70 euros el MWh, quan a l'agost va ser de 64 euros i al juliol de 61 euros. Joaquim Pareras, soci de la consultora Ipsom, assenyala que sinó baixa la demanda i no arriba el vent que faci augmentar el protagonisme de les plantes eòliques aquesta tendència alcista es mantindrà. Pareras recorda que el mercat de futurs a començament d'any va preveure que la mitjana de preu del MWh per al 2019 se situaria en 49 euros i en aquests moments indica 63 euros, un 29% més «i això és una absoluta barbaritat».Preus de 80 euros o per sobre no es veien en el mercat majorista d'electricitat des dels últims mesos de l'any 2017.Pareras creu que el preu de l'electricitat podria superar en alguns moments abans de final d'any xifres per sobre dels 100 euros. Per aquest expert, el mercat registra aquesta tendència alcista perquè en aquests moments les plantes energètiques de l'estat espanyol estan exportant electricitat a França, quan habitualment és al contrari, cosa que provoca un augment de la demanda d'energia que fa encarir els preus.Un altre factor que condiciona l'alça de preus és la climatologia. Actualment les plantes eòliques espanyoles estan funcionant a baix rendiment perquè no hi ha vent i això fa que el protagonisme davant aquest increment de la demanda el tinguin les plantes de cicle combinat que s'alimenten de gas natural i que està en preus màxims.Un altre factor que s'apunta per justificar aquesta acceleració dels preus energètics és l'increment dels drets d'emissió de CO2 que paguen les empreses que produeixen amb energies contaminants.La sèrie de l'OMIE indica que el 12 de setembre de l'any passat, la mitjana de preu que es va registrar en aquella jornada va ser de 49,76 euros MWh de mitjana.Pareras adverteix que amb aquestes perspectives d'encariment de l'electricitat per a l'any 2019, els clients de les companyies elèctriques que estiguin en el mercat lliure, el 60% dels consumidors, tindran dificultats per trobar ofertes a bon preu per el pròxim any atès que el preu del 2019 es troba un 20% per sobre del preu que van pactar per aquest 2018, segons les dades del mercat de futurs.L'expert també subratlla que cal tenir en compte que el consum de l'electricitat només explica el 35% dels cost de la factura elèctrica perquè el gruix més rellevant el té la part fixa de la factura que inclou els impostos, l'accés de tarifa i d'altres.