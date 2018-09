Detinguda l'exparella d'una dona assassinada a punyalades a les portes d'una perruqueria

Li ha assestat cinc punyalades, tres d'elles al tòrax, una al coll i una altra en una mà

Actualitzada 10/09/2018 a les 18:35

Una dona d'uns 40 anys ha mort aquest dilluns després de rebre almenys cinc ferides per arma blanca al districte de Villaverde, presumptament assassinada per la seva exparella, segons han indicat fonts d'Emergències Madrid.Segons la Prefectura Superior de la Policia de Madrid, el crim s'ha produït poc després de les 11.00 hores quan l'home ha irromput en una perruqueria situada al número 51 del carrer Beniferri de Madrid i ha assestat cinc punyalades a la seva exparella, tres d'elles al tòrax, una al coll i una altra en una mà.Fonts d'Emergència Madrid només han pogut confirmar la defunció de la dona a les portes d'una perruqueria després de practicar sense èxit les maniobres de reanimació durant més de trenta minuts i malgrat realitzar-li una toracotomia d'urgència, i un massatge directament al cor.La Policia ha detingut a l'home pels voltants de la perruqueria, on ha estat atès pels sanitaris d'un tall al canell i ha reconegut als agents que era exparella de la víctima.