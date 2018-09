Condemnat a 9 anys en un psiquiàtric l'home que va matar amb 117 punyalades al seu pare

L'encausat «va pensar que el seu pare li havia canviat la droga que va comprar per al seu consum per morfina barrejada amb pastilles»

Actualitzada 10/09/2018 a les 19:01

Un home ha estat condemnat a nou anys d'internament psiquiàtric penitenciari per l'Audiència Provincial de Sevilla després que assassinés al seu pare assestant-li 117 punyalades el setembre de 2016.Un jurat popular va decretar la seva culpabilitat després de declarar provat que l'acusat compartia habitatge amb el seu pare a la capital sevillana i que «les disputes i les baralles» entre tots dos «eren freqüents i en la majoria dels casos venien motivades per una addicció» del processat a substàncies estupefaents, segons recull la sentència.Així mateix, el jurat va considerar provat que l'acusat estava diagnosticat de trastorn paranoide de la personalitat i el seu comportament «era hostil i agressiu», la qual cosa va motivar «diverses intervencions policials i denúncies, que van ser a vegades arxivades, per decisió del seu pare».Segons la sentència, els fets van tenir lloc durant la matinada del 13 de setembre de 2016, quan l'acusat i el seu pare «es van enredar en una forta baralla» perquè l'encausat «va pensar que el seu pare li havia canviat la droga que va comprar per al seu consum per morfina barrejada amb pastilles». En total li va assestar 117 punyalades «de diversa profunditat», algunes d'elles en zones vitals com pit i coll, provocant-li la mort.