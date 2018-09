Set ferits, alguns de greus, per un atac amb ganivet a París

L’agressor ha estat detingut i, de moment, la policia descarta que sigui un acte terrorista

Actualitzada 10/09/2018 a les 08:19

Set persones han resultat ferides aquest diumenge a París, diverses d’elles de gravetat, amb un ganivet i una barra de ferro per un home que ha estat detingut i es troba inconscient, segons ha informat el canal de televisió francès BMF, que afegeix que ara per ara es descarta que es tracti d’un atac terrorista.Segons una avaluació inicial, un dels ferits ha rebut un cop al cap i ha estat traslladat a l’Hospital Lariboisière, al districte 10 de la capital, mentre que uns altres dos han estat evacuats a dos hospitals a la regió de París.El succés ha tingut lloc al dinovè districte de París cap a les 22.45 hora local (20.45 GMT) davant el cinema MK2 quai de Loire, al llarg del canal Ourcq. El sospitós ha estat arrestat per un equip de la Brigada del Crim.Dos dels ferits són turistes britànics que estaven a la Rue Henri Nogueres, als quals el sospitós va apunyalar amb el ganivet, segons el canal francès. Almenys quatre dels ferits estan greus, segons diversos mitjans locals.