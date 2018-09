Sáenz de Santamaría deixa la política

La exvicepresidenta del Govern ha qualificat com «un honor» l'haver treballat amb Mariano Rajoy

Actualitzada 10/09/2018 a les 14:45

L'exvicepresidenta del Govern, que va ser candidata del PP a la Presidència del partit, Soraya Sáenz de Santamaría, ha comunicat al capdavanter d'aquesta formació, Pablo Casado, la seva voluntat d'«abandonar l'activitat política i emprendre una altra etapa».Sáenz de Santamaría ha mantingut una reunió aquest matí amb Casado, a qui ha avançat la decisió que ha adoptat després d'una «profunda reflexió i des del convenciment que és el millor tant per a la nova adreça del PP» com para la seva família i per a ella mateixa.Santamaría explica la seva decisió en un comunicat facilitat a EFE, en el qual expressa la seva gratitud «mes profunda» i l'experiència «impagable» que ha viscut aquests 18 anys al PP.En el comunicat, la exvicepresidenta assegura que ha intentat donar el millor de si mateixa tant en el partit com al servei dels espanyols, als qui, diu, ha degut sempre la seva «vocació política» i ha procurat amb el seu comportament i el seu treball «respondre a la seva confiança».Sáenz de Santamaría també qualifica com «un honor» l'haver treballat amb l'expresident del Govern, Mariano Rajoy, en una «gran tasca política» que va culminar «en un Govern que va saber treure» al país «de la major crisi econòmica de la seva història recent» i «el pols de la qual no va tremolar a l'hora de defensar la unitat d'Espanya i els drets de tots els espanyols».D'aquesta forma, al·ludeix en el comunicat a la seva gestió del conflicte polític a Catalunya, i defensa també l'actuació de Rajoy.La nota inclou també el seu agraïment a «tantes i tants companys» que la van ajudar en les seves diferents responsabilitats, als qui mostra tot el seu «afecte» i reconeix que «res hagués pogut fer durant aquests anys sense el seu suport».Agraïment que estén als afiliats del PP que la van recolzar «de forma majoritària» en les ultimes primàries prèvies al Congrés del partit que va triar a Casado com a president i als qui li uneixi, afirma, «un deute de gratitud infinita».Finalment, l'exvicepresidenta explica que ha transmès a Casado els seus «millors desitjos d'èxit» en aquesta nova etapa del PP: «Compta per a això amb la millor organització política d'Espanya i els més lleials militants, entre els quals sempre estaré».