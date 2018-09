Detingut per cometre un segrest 'exprés' a una dona per robar-li 30 euros

Gràcies a que la dona no havia parat de cridar durant tot el forcejament, va cridar l'atenció de diversos veïns

Actualitzada 07/09/2018 a les 20:08

Un home de 42 anys va ser detingut a Benidorm (Alacant) acusat de ser l'autor del segrest exprés d'una dona, a qui va assaltar mentre es dirigia a missa, va introduir violentament en un vehicle i més tard va alliberar després d'haver-li tret tots els diners que portava, un total de 30 euros.L'individu, de nacionalitat espanyola, està acusat dels presumptes delictes de detenció il·legal, lesions i robatori amb violència i intimidació, segons un comunicat de la Guàrdia Civil.El segrest va ocórrer sobre les vuit del matí del passat diumenge a la localitat alacantina d'Ibi, quan la víctima, una ciutadana espanyola de 60 anys, es dirigia a una església i va observar a un home que, dins d'un cotxe, la mirava a través de la finestreta. En aquell moment, l'home va sortir de l'automòbil, la va agafar per l'esquena, li va creuar els braços per immobilitzar-la i la va ficar a la força al vehicle. La dona va quedar atrapada al buit de separació dels seients, sense poder incorporar-se, mentre el seu captor va emprendre la fugida.Els agents de la Guàrdia Civil van poder comprovar, a través d'enregistraments en càmeres de vigilància de la zona, que la dona va quedar desorientada i atordida per la tensió de la situació. Els empleats d'un bar proper al lloc on la víctima havia estat posada en llibertat, a més de 10 quilòmetres d'Ibi, la van traslladar a l'església des d'on va ser portada al centre de salut per a una exploració mèdica, acompanyada per coneguts.Gràcies a que la dona, que no havia parat de cridar durant tot el forcejament, havia cridat l'atenció de diversos veïns, aquests van poder anotar la matrícula del vehicle, la qual cosa va facilitar la labor dels agents per identificar al presumpte segrestador.L'home, que va ser posat a disposició de l'autoritat judicial, «ha quedat en llibertat amb càrrecs, a l'espera de la celebració del judici corresponent», segons la Guàrdia Civil.