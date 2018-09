L'home va morir per culpa d'un traumatisme cranioencefàlic sever

Un home de 35 anys va morir dijous passat al número 4 del carrer Eusebio Blasco de Madrid, al districte de Carabanchel, depsrés de precipitar-se pel buit de l'escala des d'un quart pis, quan entregava a domicili una comanda del supermercat.Fonts de Emergencias 112 de la Comunitat de Madrid han indicat que el succés va ocórrer a les 17 hores, després de realitzar l'entrega. Es desconeixen les causes de l'incident, que va causar la mort de l'home per culpa del cop de la caiguda que es va produir des d'una alçada de 12 metres.El Servicio de Urgencia Médica de Madrid (Summa) ha confirmat que l'home va morir per culpa d'un traumatisme cranioencefàlic sever i per politraumatismes.