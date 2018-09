Whithorn va anar al metge el passat mes de juliol on van descobrir que tenia un càncer rar

Una noia anglesa de 20 anys, Courtney Whithorn, ha hagut de sotmetre's a una cirurgia d'amputació del dit polze de la seva mà dreta, després de desenvolupar un càncer de pell, per culpa de la mania de mossegar-se les ungles.Whithorn, que estudia psicologia a la universitat, va anar al metge el passat mes de juliol on van descobrir que tenia un càncer rar, conegut com a melanoma acral lentiginous. Després de múltiples cirurgies per extirpar el melanoma, els metges no han pogut fer res per salvar-li el dit polze.El dermatòleg i portaveu del British Skin Foundation assegura, però, que el càncer no es va desenvolupar per culpa de l'hàbit de mossegar-se les ungles, en canvi el doctor que va tractar a Whithorn opina el contrari.