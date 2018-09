Troben morta la mare d'home que, presumptament, acabava de matar a la seva parella

L'home s'ha suïcidat després de cometre el crim precipitant-se per la finestra

Actualitzada 06/09/2018 a les 17:42

Una dona ha estat assassinada aquest dijous a Saragossa, presumptament en mans del seu marit, al domicili que compartien al barri de Casablanca, concretament al carrer Viñedo Viejo. L'home s'ha suïcidat després de cometre el crim, precipitant-se per la finestra, segons ha avançat el mitjà Heraldo de Aragón.Després, agents de la Policia Nacional han trobat el cadàver de la mare del presumpte assassí. El cos de l'anciana, de 92 anys, ha estat trobat a casa seva amb signes de violència.El primer succés ha ocorregut a les 8 hores, segons ha informat la Jefatura Superior de Policía de Aragón. Dolores, de 68 anys, era metgessa i estava jubilada i tenia una malaltia degenerativa. El seu marit, de 67 anys, també era metge i segons els veïns, tenien dues filles que no vivien amb ells.La delegada del Govern a Aragó, Carmen Sánchez, ha concretat que la trucada al servei d'emergències 112 alertava que un home s'havia precipitat per la finestra d'un edifici. En accedir al domicili d'aquesta persona, els agents han descobert el cadàver de la seva dona «amb aparents signes de violència». Els sanitaris han certificat la mort de l'home poc abans de les 9 hores. Sánchez ha indicat que no constaven denúncies prèvies.La delegada ha manifestat que des d'aquest dijous al migdia i durant 24 hores les banderes de la Delegació onejaran a mitja asta en senyal de dol. També l'Ajuntament de Saragossa ha decretat 24 hores de dol oficial i el Govern d'Aragó ha convocat una concentració.