S'eleven a 25 les víctimes mortals de l'onada de calor aquest estiu

El secretari de Salut Pública, Joan Guix, creu que s'ha d'incidir més en el «risc real» que suposen les altes temperatures per a la salut

Actualitzada 07/09/2018 a les 10:34

23 persones van morir a Catalunya com a conseqüència de l'onada de calor de la primera setmana d'agost, i 2 més van perdre la vida per les altes temperatures del juliol. A només dues setmanes de tancar la campanya, el balanç de víctimes mortals per la calor s'ha elevat a 25. En una entrevista a l'ACN, el secretari de Salut Pública, Joan Guix, ha destacat que els morts menors de 65 anys superen les persones grans i que, si és té en compte que algunes morts estan relacionades amb l'activitat laboral i esportiva, no descarta prendre mesures per evitar-ho. Per Guix, les campanyes comunicatives també s'han de modificar per incidir més en el «risc real» que suposen les altes temperatures per a la salut.Segons el darrer butlletí del POCS, el pla d’actuació per prevenir els efectes de les onades de calor sobre la salut, les altes temperatures d'aquest estiu i sobretot la situació de la primera setmana d'agost a Catalunya va deixar una setantena de cops de calor notificats. D'aquests, fins a 25 van ser víctimes mortals. Per tant, des del mes d'agost, en què el primer balanç provisional era de 23 defuncions, s'han sumat dues morts més víctimes de l'onada de calor d'entre el 2 i el 6 d'agost. Entre les 66 persones afectades per cops de calor, 33 ja han estat donades d'alta i 9 continuen ingressades, 8 a hospitals catalans i 1 en un centre de fora Catalunya.Són les dades, encara provisionals, de l'onada de calor que per primera vegada ha comptat amb una recollida de dades exhaustiva a tots els hospitals del país, de manera que, segons ha apuntat el secretari de Salut Pública, Joan Guix, dona una fotografia molt més propera a la realitat. A falta encara d'analitzar amb detall totes aquestes dades i xifres, Joan Guix destaca que el percentatge de morts menors de 65 anys és més elevat que el percentatge de persones grans, cosa que «crida l'atenció».Per aquest motiu, i perquè bona part de les morts en persones més joves estan relacionades amb la pràctica esportiva o l'activitat laboral, Guix aposta per prendre mesures de cara a properes campanyes que minimitzin aquests riscos. En l'àmbit més individual, Guix creu que només s'hi pot incidir amb campanyes de comunicació que recalquin el «risc real» de les altes temperatures per a la salut de les persones, més enllà del «fet anecdòtic».En l'àmbit laboral, Guix apunta que algunes comunitats, com Andalusia o Múrcia, s'inclou en convenis la necessitat d'interrompre l'activitat laboral a l'aire lliure en determinades condicions meteorològiques, i no descarta treballar i analitzar la situació amb els departaments competents per poder prendre mesures d'aquestes característiques. El mateix podria passar amb «tasques competitives» d'entitats federades que poden propiciar la pràctica esportiva a l'aire lliure en condicions no òptimes per a la salut.