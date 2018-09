Quatre ferits després de ser atacats per un pitbull que anava sol i sense morrió

El Centre de Salut va atendre a les persones ferides, sobretot a una persona «d'avançada edat» que va rebre diversos punts de sutura

Actualitzada 06/09/2018 a les 18:45

Quatre persones van resultar ferides amb lesions lleus durant el matí de dimecres després de patir l'atac d'un gos de raça pitbull als voltants del Centre de Salut de la localitat de Colmenarejo, Madrid.Fonts de la Guàrdia Civil han explicat que el succés es va produir al voltant de les 10.30 hores d'aquest dimecres, quan el gos circulava sol sense morrió i es va abalançar sobre les víctimes.El gos, que va ser capturat per la Policia Local, ha estat traslladat al centre Fenixcan de Guadarrama, la Guàrdia Civil espera prendre declaració a l'amo de l'animal. La investigació del succés està sent realitzada per la unitat del SEPRONA de la Guàrdia Civil de Tres Cantos. El conseller de Sanitat, Enrique Ruiz Escudero, ha desmentit que el gos entrés dins del Centre de Salut.En un acte a l'Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, Ruiz Escudero ha explicat que el Centre de Salut va atendre a les persones ferides, sobretot a una persona «d'avançada edat» que va rebre diversos punts de sutura.