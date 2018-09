Multat un camioner en superar nou vegades la taxa d'alcohol permesa

Va donar com a resultat una taxa d'alcohol en aire espirat d'1,33 mg/l, quan el límit per professionals es de 0,15 mg/l

El Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 4 de Plasència, Càceres, ha condemnat a un camioner a vuit mesos de multa i a la privació del dret de conduir vehicles de motor i ciclomotors durant 20 mesos per superar nou vegades la taxa d'alcohol permesa als conductors professionals.La sentència judicial el considera autor criminalment responsable d'un delicte contra la seguretat viària en la seva modalitat de conducció sota la influència de begudes alcohòliques i també el condemna al pagament dels costs processals causats, segons ha informat aquest dijous la Guàrdia Civil en un comunicat.El passat 20 d'agost els agents van interceptar el vehicle articulat que conduïa a l'alçada del quilòmetre 427 de l'autovia A-66 (Gijón-Sevilla), al terme municipal de Baños de Montemayor, en sentit a Andalusia. Un usuari de la via va trucar per telèfon al 112 per alertar que un camió circulava de manera anòmala, envaint els dos carrils de circulació.Després de detenir el vehicle, la Guàrdia Civil va procedir a la realització de les corresponents proves de detecció de begudes alcohòliques al conductor, un home de 48 anys de nacionalitat brasilera, que va donar com a resultat una taxa d'alcohol en aire espirat d'1,33 mil·ligrams per litre (mg/l), El camioner conduïa superant nou vegades els límits d'alcohol legalment establerts per a conductors professionals (0,15 mg/l en aire espirat), per la qual cosa la Guàrdia Civil va procedir a la seva immediata detenció com a suposat autor d'un delicte contra la seguretat viària.