Les càmeres de seguretat demostren que l'acusat de matar la nena de Vilanova va llençar possibles proves després del crim

Les imatges enregistrades per un bar proper a l’edifici on van ocórrer els fets corroboren el testimoni aportat pels veïns

Actualitzada 07/09/2018 a les 09:41

La jutge cita a declarar la filla de l’acusat

Les imatges de les càmeres de seguretat han constatat que l’acusat de matar una nena de 13 anys a finals de juny a Vilanova i la Geltrú va desprendre’s de possibles proves del crim poc després de la mort de la menor. Segons ha pogut saber l’ACN, l’informe elaborat pels Mossos d’Esquadra amb l’anàlisi de l’enregistrament de les càmeres inclou imatges d’un bar proper al lloc dels fets. A les captures es veu l’home sortint del seu edifici al voltant de les 20 h portant unes bosses de la brossa a les mans. Les mateixes imatges recullen com, al cap de pocs minuts, l’home torna a casa sense aquestes bosses. Seguint els informes forenses, aquesta entrada i sortida es produeix poques hores després del moment en què hauria mort la nena a casa del sospitós. També coincideix amb el relat aportat per alguns veïns, que ja van declarar davant la jutge explicant que al vespre havien vist l’individu sortint de l’edifici amb unes bosses a la mà. Per a l’acusació particular, les imatges evidencien que l’acusat va destruir proves que podien contenir restes biològiques de sang o semen.L’informe amb l’anàlisi de l’enregistrament de les càmeres corrobora les declaracions que alguns veïns van fer com a testimonis en seu judicial a mitjans d’aquest passat mes juliol. En aquell moment, la defensa va admetre que hi havia el «risc» que l’acusat hagués destruït proves, però va assegurar que previsiblement les bosses llençades contenien roba que l’home va utilitzar per eixugar taques de sant del terra «enmig d’una situació de nervis i desesperació» després del crim, que hauria comès involuntàriament per defensar-se d’algú que es pensava que era un lladre.En aquesta línia, la defensa va recordar que el propi acusat ja havia relatat com «havia agafat roba per eixugar el terra de l’habitació i després havia sortit de casa per anar a llençar-la i anar fins la comissaria, la qual va ser incapaç de trobar degut al seu estat nerviós». Segons la defensa, l’home es va veure desbordat per la situació perquè «no era conscient» que havia matat una nena fins que va veure el cadàver.D’altra banda, fonts judicials han avançat a l’ACN que la titular del Jutjat d’Instrucció número 1 de Vilanova i la Geltrú ha citat a declarar la filla de l’acusat a finals d’aquest proper mes d’octubre. La noia, de 17 anys, compareixerà a petició del seu pare. Segons va relatar anteriorment la mare de la nena i exparella de l’acusat, la filla va estar amb el pare el matí del 4 de juny, hores abans del crim. Aquest mateix testimoni va explicar que la noia li havia dit que l’home es comportava de forma «estranya».Coincidint amb la compareixença de la filla de l’acusat, la jutge també ha citat a declarar el tutor que la víctima tenia a l’Escola Pia de Vilanova, on cursava 6è de Primària. Es tracta d’un testimoni sol•licitat per la defensa de l’acusat.