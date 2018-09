Arxiven la investigació per les acusacions de Corinna sobre el rei Joan Carles I

El jutge dubta de la versió de l'examiga del monarca i recorda que, mentre regna, el monarca és «inviolable» i «no està subjecte a responsabilitat»

Actualitzada 07/09/2018 a les 15:30

El jutge de l’Audiència Nacional Diego de Egea ha acordat aquest divendres l’arxiu provisional de la peça separada sobre les gravacions a l’empresària alemanya i ‘amiga’ del rei emèrit Joan Carles I, Corinna Sayn-Wittgenstein, que en una conversa amb l’excomissari Villarejo va destapar suposades activitats il·lícites del monarca que van des del cobrament de comissions a l’evasió de béns i propietats. El jutge actua després que la Fiscalia s’ha pronunciat aquest divendres en aquesta mateixa direcció adduint que els indicis contra el rei emèrit són «extraordinàriament dèbils» i per tant les revelacions de Corinna sobre les activitats de Joan Carles I «no són susceptibles d'investigació en seu penal». El jutge posa en dubte la versió de Corinna adduint que va fer aquestes manifestacions després de la ruptura de la seva relació l'any 2009, i destaca que les revelacions fan referència a activitats que van tenir lloc durant el regnat de Joan Carles I, i segons la Constitució Espanyola, mentre regna el rei és una persona «inviolable» i «no està subjecte a responsabilitat».A la seva interlocutòria, el jutge acorda l’arxiu de la peça separada que havia obert sobre aquest cas perquè considera que «l’única base dels fets que s’imputen al rei Joan Carles I» són les manifestacions de Corinna, i cal interpretar-les en el marc de la «relació d’amistat entre els dos».Segons el magistrat en aquest cas les manifestacions de Corinna no es poden interpretar com una prova de càrrec contra el monarca, perquè no compleixen els requisits que exigeix la jurisprudència, com són «l’absència d’incredulitat subjectiva» i la «verosimilitud del testimoni», com «la persistència en la incriminació».En aquest sentit, el magistrat assegura que les manifestacions «d’aquella senyora», en relació de Corinna, «posen de manifest unes actuacions que suposadament s’haurien dut a terme entre els anys 2009 i 2012, quan Juan Carlos I era rei», però les confidències davant Villarejo poden ser fruit d’un despit per la ruptura de la seva relació que va tenir lloc l’any 2009.En aquest sentit, el jutge assegura que a la documentació del jutge Villarejo localitzada «no hi ha cap dada afegida que justifiqui aquestes manifestacions, ni tampoc documentacions aportades per Corinna que puguin fonamentar» les acusacions. Tampoc hi ha evidències, diu, en la documentació enviada per l'Agència Tributària sobre les possessions del rei.Per últim, el jutge també justifica l’arxiu assenyalant que els arxius d’audio van ser enregistrats el maig del 2015, quan Corinna i Joan Carles I ja havien trencat la seva relació d’amistat, i recordant que l’examant del rei no havia denunciat abans aquestes suposades activitats il·legítimes del rei emèrit.