Arrimadas carrega contra TV3 i l'acusa de ser una televisió «entregada al separatisme»

També, ha continuat dient, «que una estrella de TV3 cridi mala puta a la cap de l'oposició o que una altre estrella de TV3 digui que tant de bo un camió atropelli els jutges del TS« i «per descomptat», afegeix, «multar els que retolen el seu negoci en una llengua que no és el català no és cap atac a la llibertat» però, afegeix, «treure llaços o criticar TV3 és un atac gravíssim i intolerable a la democràcia que no es pot deixar passar».«No ens fareu callar. Seguirem defensant la democràcia i una Catalunya per a tots els catalans, també els mitjans públics», sentencia la líder de Cs.