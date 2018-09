Sánchez i Iglesias tanquen acords en fiscalitat, educació, i memòria històrica

Els dos presidents consideren que s’està «lluny» d’un escenari d’aplicació del 155

06/09/2018

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder de Podem, Pablo Iglesias, han assolit diversos acords aquest dijous en matèria de fiscalitat, educació i sanitat, en el que el líder de Podem ha definit com un impuls important cap a una entesa sobre els pressupostos generals de l’Estat del 2019 que podria arribar al mes d’octubre. «Hem avançat molt en un acord global als pressupostos generals de l’Estat», ha afirmat Iglesias en roda de premsa a La Moncloa després de la reunió de dues hores. Entre altres, una rebaixa dels impostos als autònoms i de l’IVA dels productes de primera necessitat, una reducció dels ràtios de les escoles i l’impuls de la gratuïtat de l’educació dels 0 als 3 anys, més beques, la retirada de les condecoracions a Willy Toledo, la creació d’un museu de la memòria, i un nou marc de diàleg entre totes dues parts per impulsar mesures en habitatge. Respecte a la situació a Catalunya, Iglesias ha destacat que malgrat que les dues parts aposten per solucions diferents «compartim» la «necessitat de consens» i que «el diàleg ha de ser el mecanisme que presideixi la forma d’afrontar el conflicte polític». Preguntat per si mantindria el suport a Sánchez en el cas d’aplicació d’un nou 155, Iglesias s’ha limitat a apuntar que tots dos també comparteixen que «estem molt lluny d’un escenari com aquest».Segons Iglesias, el d’avui és «un bon inici» de cara a la negociació dels pressupostos que vol enllestir al mes d’octubre. De moment, les dues parts s’han proposat impulsar els acords en els àmbits que tenen pendents, que es debatran a les quatre meses de diàleg que ja tenen creada i a la cinquena, sobre habitatge, que s’engegarà a partir d’ara.En matèria educativa, els acords (alguns ja avançats pel govern espanyol) passen per una disminució de la ràtio d’alumnes per aula, un augment de les beques, la reducció de taxes, l’impuls de la gratuïtat de l’escola dels 0 als 3 anys, i caminar cap a la gratuïtat dels llibres de text per a les famílies sense recursos.En habitatge no hi ha acords concrets però sí el compromís de buscar-los a la nova mesa que es crea. Podem aspira a «regular els preus de les zones tensionades» i «instaurar un sistema de contenció del preu del lloguer», alhora que «assegurar que surten al mercat els pisos buits dels propietaris de més de 10 habitatges» i la creació d’un parc públic d’habitatge social amb una despesa màxima del 30% dels ingressos familiars.En política internacional, Sánchez s’ha compromès amb Iglesias a signar el tractat de prohibició d’armes nuclears, i «estudiar» el reconeixement de l’Estat palestí. També a una supressió del vot rogat i treballar en una proposició de llei que faci que a les pròximes eleccions autonòmiques els residents a l’estranger tinguin facilitats per poder votar.En memòria històrica, Sánchez s’ha compromès a fer modificacions legals perquè el torturador ‘Billy el niño’ perdi la seva medalla i la pensió. També es crearà un museu estatal de la memòria on «s’escoltarà l’opinió de les associacions de memòria històrica i represaliats del franquisme». L’executiu espanyol garantirà la tutel·la efectiva de les víctimes del franquisme i té «bona disposició», segons Iglesias, per a la nul·litat de les sentències franquistesEn fiscalitat han acordat baixar els impostos als autònoms i la gent humil, i la reducció de l’IVA en productes de primera necessitat. Sobre els autònoms, la proposta de Podem és que hi hagi quotes progressives, «i quan la facturació sigui escassa no hagin de pagar quota». A més, segons Iglesias, hi ha «un principi d’acord amb el govern perquè a partir de 140.00o euros anuals es modifiqui el tipus d’IRPF».Podem ha proposat també augmentar el Salari Mínim Interprofessional a 1000 euros i derogar la reforma laboral. També crear una llei de dependència «digna» i eliminar el copagament farmacèutic per als pensionistes i per a rendes de menys de 18.000 euros.