L'Índia despenalitza l'homosexualitat

Actualitzada 06/09/2018 a les 19:00

El Tribunal Suprem de l'Índia ha despenalitzat l'homosexualitat, posant fi a una legislació de l'any 1861 que castigava els «actes contra natura» amb presó, un dictamen històric que el converteix en el segon país del sud d'Àsia en permetre les relacions entre persones del mateix sexe.«Sóc qui sóc. Així que accepteu-me com a tal», ha dit a la sala el president del Suprem, Dipak Misra, citant a l'escriptor alemany Johann Wolfgang von Goethe en llegir part de la sentència. Els cinc jutges de la sala, que han decidit pronunciar de manera individual les seves sentències, totes elles en el mateix sentit, van instar a la igualtat de drets de la comunitat LGTB per marcar una fita dins la conservadora societat índia.La sentència reinterpreta l'article 377 del Codi Penal indi que castiga amb fins a deu anys les relacions «contra natura», una norma ambigua que ha afectat durant dècades als homosexuals en aquest país, eque ara ja poden equiparar els seus drets als del Nepal.La decisió judicial ha declarat que l'article 377 «viola els articles 14, 15, 19 i 21 de la Constitució» que es refereixen a l'exercici de l'autodeterminació, la discriminació, la dignitat i les llibertats dels ciutadans.Aquest històric dictamen de la Justícia índia crida a «dir adéu a les percepcions, els estereotips i prejudicis profundament arrelats en la societat per marcar l'inici de la inclusió». «El que la naturalesa dóna és natural», ha sentenciat Misra en el seu dictamen.L'any 2013 el Suprem havia ratificat la validesa de l'article 377, una antiga llei britànica que data de l'època victoriana, amb més de 150 anys d'antiguitat i que ja havia estat tombada prèviament l'any 2009 per la Cort Superior de Nova Delhi, en considerar-la inconstitucional.Aquesta decisió inapel·lable no significa la derogació de la norma, que es manté per sancionar les relacions no consensuades o amb animals, però estableix jurisprudència sobre la penalització de l'homosexualitat.Encara que les detencions per delictes d'aquest tipus no han estat molt freqüents, els activistes i defensors de drets humans havien expressat la seva preocupació perquè la llei estigués sent utilitzada per extorsionar o intimidar als membres d'aquest col·lectiu.Membres de la comunitat LGTB que esperaven la decisió judicial a les portes del tribunal, als carrers o reunits a les seves cases, van celebrar entre llàgrimes, balls i banderes de l'arc de Sant Martí el dictamen, que suposa una nova era per aquesta la comunitat.«La història deu una disculpa a les persones (de la comunitat) LGTB per l'ostracisme i la discriminació» sofertes, va considerar la jutgessa Indu Malhotra en la seva sentència particular.