En quarantena un avió d'Emirates després que 100 passatgers es posessin malalts

Els malalts es van queixar de vòmits, alguns afectats que presentaven altes temperatures i tos

Actualitzada 05/09/2018 a les 18:29

Un avió de la companyia Emirates Airline que volava des de Dubai va ser posat en quarantena a l'aeroport de New York després que un centenar de persones, entre passatgers i tripulació, es posessin malalts durant el trajecte.Els malalts es van queixar de vòmits i l'Airbus A388 de dos pisos va haver d'aterrar a les 9 del matí a l'aeroport. Alguns afectats que presentaven altes temperatures i tos van ser atesos pels serveis mèdics dins l'avió.El vol, d'unes 14 hores de durada, va fer escala a La Meca, on hi hauria un importat brot de grip. Alguns passatgers van haver d'esperar a l'interior de l'aeronau per tal que funcionaris del Centre de Control i Prevenció de Malalties dels Estats Units poguessin treballar en el cas.