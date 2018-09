Detingut per matar a la seva mare empentant-la al buit des de la finestra

Les dotacions policials i el SEM personats al lloc dels fets van localitzar el cos sense vida de la dona

Actualitzada 05/09/2018 a les 17:48

Un home de 32 anys, de nacionalitat espanyola i veí del barri de Gràcia de Barcelona va ser detingut dimarts després de matar a la seva mare empentant-la al buit des d'un pis del carrer Torrent de les Flors.Els fets van tenir lloc cap a tres quarts de sis de la tarda, i els Mossos d'Esquadra l'han detingut com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi dolós. En ser avisats de l'incident, diverses dotacions de policia i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) es van personar a l'indret, on van localitzar el cos sense vida de la dona. Després, els agents van trobar i detenir al domicili de la víctima al seu fill.La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona ha obert una investigació per esclarir els fets.