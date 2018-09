Ciudadanos critica que Pedro Sánchez viatgés a Tarragona en avió en lloc d'utilitzar l'AVE

Segons la formació taronja, el desplaçament va costar 11.000 euros i el tren és 100 vegades més econòmic

Actualitzada 06/09/2018 a les 10:44

✈ El señor Sánchez maneja los recursos de la Presidencia del Gobierno de manera irresponsable.

Vuela a Tarragona por un precio de 11.000€ cuando en un tren el viaje sale 100 veces más barato #SánchezModoAvión pic.twitter.com/UXqRgxsvVc — Ciudadanos (@CiudadanosCs) 5 de septiembre de 2018

El compte oficial de Twitter de Ciudadanos al conjunt de l'Estat va realitzar aquest dimecres diverses piulades dins d'una campanya que, sota el 'hastag' #SánchezModoAvión es dedica a criticar l'ús de mitjans aeris per part del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez.Segons la formació taronja, el president espanyol utilitza de manera desproporcionada els serveis de desplaçament aeri de què disposa com a màxim dirigent de l'Estat.Així, per exemple, una de les crítiques de Ciudadanos se centra en un viatge del president a Tarragona. Tot i que no s'especifica cap data, probablement es refereix a la presència de Sánchez a la inauguració dels Jocs Mediterranis.A la piulada de Ciudadanos, amb un GIF animat, s'indica que la despesa d'aquell desplaçament va ser d'11.000 euros i recorda que el mateix viatge, si l'hagués fet en AVA, hauria costat 100 vegades menys.La campanya inclou altres exemples de desplaçaments del president espanyol, com ara un que va realitzar en helicòpter des de la Moncloa fins a la base aèria de Torrejón de Ardoz i que, segons Ciudadanos, va representar una factura de 5.000 euros l'hora que, afegeixen, «hem de pagar tots els espanyols». La formació considera que Sánchez utilitza els recursos de la Presidència del Govern, de manera «irresponsable».La campanya, a banda dels 'likes' i les comparticions d'altres agrupacions de Ciudadanos i militants no ha aconseguit una gran repercussió, tot i que si es poden llegir moltes crítiques com a comentaris i algunes burles. Que viatgi en cotxe fins a Tarragona, però compte amb els peatges!, és una de les propostes, igual que la de què vagi caminant a tot arreu. Una de les crítiques més repetides a la campanya és que es tracta d'una acció «populista» i demagògica per part de Cs.