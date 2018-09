Un nen de 10 anys és violat per un company de classe en una excursió escolar

L'alumne va ser violat per un company amb l'ajuda de dos menors més que el subjectaven mentre es produïa l'agressió

Actualitzada 04/09/2018 a les 17:54

Un grup d'estudiants d'una escola de primària de Berlín, que visitava el castell de Kröchlendorff durant una excursió, han estat acusats de violar a un company de classe. Concretament, l'alumne de 10 anys va ser violat per un company amb l'ajuda de dos menors més que el subjectaven mentre es produïa l'agressió.Una setmana i mitja després dels fets, un amic de la víctima va confessar el succés a un treballador social, qui va posar els fets en coneixement de l'escola, que a la vegada va informar als pares i a la policia.Segons informa el mitjà alemany Bild, durant la jornada la víctima va ser amenaçada pels tres companys, i l'agressió es va perpetrar durant la nit. Els tres educadors que acompanyaven al grup de 38 escolars asseguren que no van escoltar res.Els agressors no han estat detinguts perquè tenen menys de 14 anys. Un portaveu de l'Administració del Senat de Berlín ha afirmat que el principal agressors no anirà a l'escola regularment i rebrà educació especial. Els dos còmplices han estat matriculats a escoles d'altres districtes.