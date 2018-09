Denuncia que l'han acomiadat de la feina per presentar-se un dia sense sostenidor

Segons explica Kate, durant la jornada en qüestió, va haver de suportar comentaris sexistes per part del germà de la propietària del negoci

Actualitzada 04/09/2018 a les 18:13

Kate Hannah és una noia de 22 anys que treballava com a cambrera en un bar, la qual ha denunciat al seu perfil de Facebook que ha estat acomiadada per presentar-se un dia amb l'uniforme però sense sostenidor.Segons explica Kate, durant la jornada en qüestió, va haver de suportar comentaris sexistes per part del germà de la propietària del negoci, i davant la seva presència. Per desgràcia, l'encarregada de l'establiment en comptes d'aturar els comentaris la va instar a no tornar al bar sense sostenidor, ho va fer davant de clients i companys de feina. Quan Kate li va dir que se sentia ofesa pel comentari, aquesta li va respondre que era «tonta i una exagerada».L'establiment ha enviat un comunicat al mitjà Hull Daily Mail assegurant que no han acomiadat a ningú.