El jutge del Tribunal Suprem està citat aquest matí a la capital belga per una demanda de Puigdemont i els exconsellers «a l'exili» però no compareixerà

Actualitzada 04/09/2018 a les 09:00

L'edifici del jutjat de primera instància de ha aparegut aquest dimarts al matí ple de llaços grocs, coincidint amb la vista preliminar per la demanda contra el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena. El CDR-Brussel·les ha penjat llaços a les baranes d'un dels edificis del recinte judicial del Palau de la Justícia per reclamar la llibertat «dels presos polítics i els exiliats catalans» i «donar la benvinguda a Llarena». Els llaços han estat retirats poc després de les 8 del matí. El tribunal belga ha citat Llarena a declarar per una demanda de l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers «a l'exili», però està previst que el jutge del Suprem no comparegui i ho faci, en el seu nom, un advocat contractat pel govern espanyol.