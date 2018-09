Les Comunitats Autònomes recuperaran la capacitat de determinar l'horari lectiu dels professors

El govern espanyol també anuncia que els centres no podran elevar les ràtios un 20% i que es podran substituir les baixes sense que passin dues setmanes

Actualitzada 04/09/2018 a les 13:22

La ministra d’Educació, Isabel Celaá, ha anunciat aquest dimarts que el seu executiu retornarà a les Comunitats Autònomes la capacitat de determinar l’horari lectiu dels professors no universitaris, tan a centres públics com concertats, de manera que revertirà el model que es va posar en marxa el 2012 amb l’arribada a La Moncloa de Mariano Rajoy i que establia un mínim de 25 hores lectives setmanals a Primàtia i 20 a la resta. Segons Celaá, un cop han desaparegut les «circumstàncies que van motivar» aquella mesura ara «sembla raonable revertir la situació i deixar marge a les administracions educatives per a la regulació d’aquesta matèria». La iniciativa va acompanyada d’altres modificacions per recuperar el model que l’executiu del PP va modificar el 2012 adduint raons econòmiques. El Ministeri suprimirà per al curs vinent la possibilitats dels centres d’elevar els ràtios un 20% i permetrà substituir els docents sense que passin les dues setmanes que calia fins ara.Tot plegat formarà part d’un avantprojecte de Llei que la ministra ha desgranat aquest dimarts davant la Comissió d’Educació del Congrés dels Diputats. La nova Llei, però, no entrarà en vigor el curs que comença aquest setembre, sinó que ho farà al 2019-2020. Segons la ministra, s’hi sumarà un augment de les ajudes i beques i la reactivació de l’Observatori de les beques.La ministra ha recordat que el Reial Decret que augmentava les hores lectives permetia un 20% més de ràtio d’alumnes i condicionava les substitucions a dues setmanes d’absència del professor està en vigor dels del 2012. Pel que fa als horaris lectius, estableix que els docents de tot l’Estat han d’impartir un mínim de 25 hores lectives a Infantil i Primària, i de 20 a la resta d’ensenyaments no universitarisSegons Celaá, els governs autonòmics han de tenir la facultat de poder distribuir aquest horari lectiu com els sembli, però tampoc no es veuran obligats a fer cap modificació i podran adoptar la decisió que considerin més adequada. «No creiem en el cafè per a tots: deixem que les CCAA desenvolupin la seva facultat d’autoorganització».«Nosaltres retornem a la CCAA la seva pròpia facultat d’autoorganització d’acord al criteri que se seguia fins el 2012», ha assegurat la ministra, que considera «bo per a l’ensenyament que l’horari lectiu del professor» el determini el govern autonòmic. En tot cas ha recordat que es tracta només de l’horari lectiu, i no de l’horari de feina dels funcionaris, que es manté.