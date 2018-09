La Guàrdia Civil suspèn el trasllat de 300 agents i els ordena que es quedin a Catalunya

Interior justifica argumenta necessitats del servei en un trimestre amb dates assenyalades com la Diada o el primer aniversari de l'1-O

La Guàrdia Civil ha suspès aquest dimarts les autoritzacions de trasllat fora de Catalunya de 300 efectius del cos de seguretat estatal, segons han confirmat fonts del Ministeri de l'Interior. Els agents s'hauran d'estar al principat fins al 15 d'octubre, segons l'ordre que han rebut avui dels seus superiors. La decisió es justifica en les necessitats i exigències inherents a garantir la seguretat pública en aquest trimestre. Interior ha restat importància al fet i ha recordat que hi ha dates assenyalades que poden demandar més efectius com ara les celebracions de l'11 de setembre o les commemoracions del 20 de setembre, de l'1 d'octubre o del 27 d'octubre.Precisament, cal recordar que fa un any es va produir una situació similar, quan centenars de guàrdies civils van rebre l'ordre de restar a Catalunya davant la imminència de la celebració del referèndum d'autodeterminació del principat considerat il·legal pel Tribunal Constitucional.