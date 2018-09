Eviten el suïcidi d'un menor assetjat sexualment per internet des de Guatemala

La policia espanyola, la de Guatemala i la d'Estats Units han evitat el suïcidi d'un menor català que era assetjat sexualment a través d'internet. En una gran operació policial internacional, s'han detingut dues persones que ciberassetjaven desenes de joves a tot el món. Els dos arrestats contactaven amb els menors a través d'internet des de Guatemala i, després de guanyar-se la seva confiança, els sol·licitaven material pornogràfics de si mateixos. Amb el pas del temps, els joves havien d'enviar imatges més explícites provocant un estat d'angoixa i una pressió que va portar un d'ells a manifestar la seva intenció de treure's la vida. Agents de la policia espanyola el van localitzar en una localitat de la demarcació de Barcelona.Segons ha informat la policia espanyola, la investigació va començar el 28 de setembre de l'any passat quan el Homeland Security Investigation (HSI) dels Estats Units va localitzar una comunicació entre un menor d'edat i un «perillós assetjador sexual» en la que la víctima manifestava la seva intenció de suïcidar-se per la pressió a la que estava sent sotmès. El cos nord-americà va detectar que l'assetjador vivia a Guatemala i així ho van comunicar a la policia del país centre-americà.Posteriorment, agents de la policia espanyola especialitzats en ciberdelinqüència van rebre una comunicació urgent de la fiscalia que investiga els delictes contra els menors d'edat a Guatemala. La víctima, segons aquesta fiscalia, residia a Espanya i calia localitzar-la urgentment per evitar el suïcidi. Després de ràpides gestions, en poques hores es va esbrinar la identitat del menor i que residia en una localitat catalana.Els agents es van traslladar a la zona i van realitzar un minuciós treball a peu de carrer fins a aconseguir la seva localització i evitar el suïcidi. La mare del menor va explicar a la policia que havia notat un comportament anormal en el seu fill, tot i que no sabia que el problema fos tant greu.El mateix dia, i després de posar en protecció al menor, es va informar a la Fiscalia de Guatemala de la veracitat dels fets. Aleshores es va entrar al domicili de l'assetjador, que finalment eren dos, tot i que es van poder escapar de la policia. En l'escorcoll es va descobrir l'existència de desenes de víctimes en diversos països.Mesos després, el menor va tornar a ser assetjat sexualment a través d'internet. La vigilància familiar va propiciar que es comuniqués el fet ràpidament als especialistes espanyols que van remetre la informació a la policia de Guatemala, ja que es tractava dels mateixos individus. Aquest cop sí que van poder ser arrestats i empresonats fa menys de deu dies.