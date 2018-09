El govern espanyol aposta per reduir la velocitat a les carreteres convencionals

El director general de Trànsit assegura que si Espanya es vol homologar als països de referència cal augmentar el número de radars per habitant

Actualitzada 04/09/2018 a les 18:16

El director general de Trànsit, Pere Navarro, ha dit aquest dimarts que per reduir la mortalitat a les carreteres cal concentrar els esforços en les vies convencionals, les que no són autopistes ni autovies, i sobretot en reduir la velocitat en aquestes carreteres no desdoblades i amb els sentits de circulació separats. Segons les dades de la DGT d'aquest estiu, el 76% de les víctimes van morir en carreteres convencionals, malgrat concentren el 455 del trànsit, i d'aquestes el 37% ho van fer per sortides de via, una causa molt vinculada a l'excés de velocitat.En la roda de premsa de balanç de la sinistralitat d'aquest estiu, Navarro ha explicat que «sense política és molt difícil baixar l'accidentalitat». Per això, considera que si Espanya es vol homologar als països de referència en seguretat vial, com el Regne Unit, Holanda o França, cal augmentar el número de radars per habitant. Així, per exemple, Anglaterra i Gal·les tenen 7.200 radars, França gairebé 4.000 i Espanya poc més de 900. Holanda, amb molta menys població, superfície i trànsit, té 852 radars. Pel que fa a la velocitat màxima permesa a les vies secundàries, Espanya és un dels únics sis països amb el límit a 100 km/h, mentre que la immensa majoria el tenen a 90, i països com Dinamarca, França, Holanda o Suècia el situen a 80 km/h o menys.A Catalunya, durant juliol i agost s'han registrat 42 morts, tres més que l'estiu passat, i a tot l'estat 259,34 més que el 2017.