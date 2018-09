Dissabte vinent es donarà el tret de sortida a una campanya per netejar mars i oceans del món

La fundació The Ocean Cleanup traslladarà al Pacífic una barrera flotant que netejarà l'oceà de plàstics i residus

Actualitzada 04/09/2018 a les 19:30

El dissabte 8 de setembre la fundació The Ocean Cleanup posarà en marxa la campanya de neteja de mars i oceans més important de la història. La barrera flotant System 001, de 600 metres de llarg, serà traslladada a aigües obertes del Pacífic on començarà a netejar l'oceà de plàstic i residus.Durant les setmanes vinents els tècnics provaran l'estabilitat de l'equip i faran diversos assaigs a mar obert. Aquest procés finalitzarà l'any 2019 i s'espera que el 2020 actuï sobre la Great Pacific Garbage Patch, coneguda com l'illa de plàstics, situada entre la costa de Califòrnia i Hawaii.Boyan Slat és l'impulsor del projecte, un noi nascut a Delft, Holanda, l'any 1994, fill d'immigrants croates. Amb 16 anys es va fer famós amb la idea de crear una barrera flotant per netejar el mar, després de moltes negatives, la fundació d'Slat ha aconseguit els mitjans per posar en marxa el seu prototip.